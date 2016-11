Es herrschen heuer zwar keine optimalen Bedingungen in den Rocky Mountains – „die Schneeauflage ist so dünn wie noch nie um diese Jahreszeit“, berichtet auch Benni Karl – dennoch konnten der Wilhelmsburger und die anderen Schützlinge von ÖSV-Parallel-Headcoach Ingemar Walder in den vergangenen Tagen in Copper Mountain intensive Einheiten absolvieren.

Neben dem Ex-Weltmeister und Vizeolympiasieger Karl sind auch Julia Dujmovits, Claudia Riegler, Andreas Prommegger, Alexander Payer, Lukas Mathies, Daniela Ulbing und Sabine Schöffmann in den USA voll gefordert.

„Die Schneebedingungen sind extrem anspruchsvoll und daher für alle Athleten eine große Herausforderung. Aber es ist sehr wichtig, auch bei solchen Verhältnissen zu trainieren, damit wir dann im Weltcup keine bösen Überraschungen erleben“, ist Walder durchaus zufrieden.

„Das Gelände hier ist sehr selektiv und dazu haben unsere Trainer mit ihren Variationen in der Kurssetzung auch stets die eine oder andere Überraschung für uns parat“, hofft Karl jetzt, dass auch die zweite Hälfte des Trainings in Übersee so gut wie die erste wird. „Denn dann sind wir für den bevorstehenden WM-Winter bestens gerüstet“, bestätigt der Salzburger Andreas Prommegger. „Nachdem die Abstimmung der Bretter nach umfangreichen Tests in den vergangenen Wochen abgeschlossen ist, kann ich mich voll darauf konzentrieren, möglichst viele Trainingskilometer abzuspulen“, ergänzte Olympiasiegerin Julia Dujmovits.

Eine kurzfristige Planänderung gab es für das ÖSV-Team durch die Absage der beiden in der kommenden Woche geplant gewesenen NorAm-Cuprennen in Jackson Hole. „Deshalb bleiben wir jetzt zwei Tage länger in Copper Mountain und werden dann nach Jackson Hole übersiedeln, wo zwar keine Rennen ausgetragen werden können, aber ausreichend Schnee für ein gutes Training liegt“, erklärt Walder.

Die Raceboarder eröffnen am 15. Dezember mit einem Parallelriesentorlauf im italienischen Carezza ihre Weltcupsaison. Zwei Tage später wird in Cortina d’Ampezzo ein Parallelslalom gefahren. Am 10. und 11. Jänner macht der Weltcuptross in Bad Gastein Station, wo die beiden Klassiker im Parallelslalom (Einzel und Team) am Programm stehen.