Nun stehen auch die Vereinsmeister des TC Rohrbach fest: die sportliche Leiterin Ingrid Steinacher und Alexander Kreihansel sicherten sich die Titel. Die Ehrungen führten Bürgermeister Karl Bader und Obmann Gerhard Matzinger durch.

Freilich matchten sich auch die Meister von morgen. Die Kinder und Jugendlichen wurden in vier Gruppen aufgeteilt: Bei den Anfängern siegte Gregor Vonwald vor Nicole Ritzengruber und Jonas Böhmwalder. In der Gruppe Schüler 1 waren Sigi Hansl vor Kerstin Plank erfolgreich, bei den Schülern 2 gewannen Leonie Plank vor Lukas Thron und in der Jugend schaffte es Alina Schönbauer auf den obersten Stockerlplatz vor Marcel Steinacher und Chiara Wollinger.

Ortschef Bader dankte der Vereinsführung für das Engagement und vor allem für die großartige Mobilisierung der Jugend und Kinder.