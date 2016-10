In St. Aegyd ging am Samstag der mittlerweile schon traditionell gewordene Traisentalcup in Szene, bei dem die Mannschaften aus St. Aegyd, Hohenberg, Traisen und Türnitz gegeneinander antreten. Gespielt werden je ein Herreneinzel, ein Herrendoppel, ein Seniorendoppel 45+ und ein Damendoppel. Nach Hohenberg (2013) und Türnitz (2015) – im Jahr 2014 fiel der Bewerb witterungsbedingt ins Wasser – behielt diesmal die Mannschaft aus Traisen die Oberhand und durfte den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen. Auf Platz zwei landeten die Türnitzer, vor St. Aegyd und Hohenberg.

Im kommenden Jahr geht diese immer über einen Zeitraum von vier Jahre laufende Turnierserie in Hohenberg zu Ende. Wer die meisten Punkte aus allen vier Begegnungen hat, darf dann den Riesenwanderpokal endgültig in Besitz nehmen. Derzeit führt in der Gesamtwertung Türnitz vor Traisen, St. Aegyd und Hohenberg.