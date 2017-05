Letzte Woche fand in Zwettl das Halbfinale und Finale beim Championship-Cup statt. Die Einser-Mannschaft aus St. Veit, die es geschafft hatte, unter die letzten Vier zu kommen, zeigte dabei sensationelles Tischtennis.

Im Halbfinale bekam es das Team mit Amstetten zu tun. Bernhard Kranabitl überzeugte auf ganzer Linie und gewann alle seine drei Spiele ganz klar, wobei der Erfolg gegen den starken Roland Kneil besonders erfreulich und auch wichtig war. Denn Mannschaftführer Ferdinand Nekula spielte zwar phasenweise auch unglaubliche Bälle, konnte aber kein Spiel für sich entscheiden.

Die Sensation an diesem Tag lieferte Walter Windischberger, der von Dr. Beubauer perfekt eingestellt und betreut wurde. Der St. Veiter gewann glatt gegen Reinhard Schnederle und Wolfgang Klaus jeweils mit 3:0. Auch gegen Roland Kneil kam er von Satz zu Satz besser ins Spiel, auch wenn er letztlich 1:3 unterlag. Für die Mannschaft stand am Ende somit ein 5:3-Sieg, der den Finaleinzug bedeutete.

Windischberger als „Man of the Day“

Dort wartete das Team des TTSG Weinviertel 1, aber es sollte der Tag der St. Veiter werden. Kranabitl, wie auch schon in allen anderen Cup-Spielen zuvor, kam nie ins Wanken und gewann wiederum seine drei Matches. Ferdi Nekula, der selbst seine Mannschaftskollegen lautstark von Punkt zu Punkt trieb, blieb zwar selbst erneut sieglos gegen Jonas Zink und Michael Riepl, aber Windischberger krönte sich erneut zum „Man oft the Day“. „Er zeigte Nerven aus Stahl und entschied zwei Matches in engen fünften Sätzen“, ist Sektionsleiter Harry Kurzböck begeistert.

Das Finale ging somit mit 5:2 an die SG St. Veit/Hainfeld, die sich Championship Cupsieger nennen darf. Kurzböck: „Ich wusste, dass die Drei toll spielen können, aber noch viel mehr beeindruckt hat mich, wie sie sich gegenseitig geholfen und zu den Siegen getrieben haben. Sie coachten sich gegenseitig und jeder der Drei zerreißt sich regelrecht für den nächsten Ball. Der gesamte Verein freut sich wahnsinnig für die Jungs!“