Die bereits 24. Auflage des Türnitzer Raiffeisen Advent- und Staffellauf powered by INDAT Hoch & Tiefbau, der vom Skiklub und Sportverein Türnitz organisiert wird, war auch heuer ein voller Erfolg. Über 150 Starter nahmen in verschiedenen Bewerben den traditionellen Lauf durch das Türnitzer Gemeindegebiet in Angriff.

In Abwesenheit von Seriensieger Wolfgang Wallner sicherte sich der Wilhelmsburger Andreas Stöckl in 26:36,1 wie bereits im Jahr 2015 den Sieg. Auf den Plätzen landeten David Sattlauer (26:54,2, ULC Transfer St. Veit) und Alexander Bichler (27:53,1, Raiffeisenbank Waldviertel).

Der Streckenrekord (23:24,9) des Äthiopiers Lemawork-Ketema und die damit verbundene Philharmoniker-Goldmünze als Prämie blieb aber weiter unangetastet.

Bei den Damen war Manuela Pressler (ULC Transfer St. Veit) eine Klasse für sich und ließ ihre Konkurrentinnen Silke Schernthaner (Sportunion St. Veit, 35:36,1) und Sylvia Walden (TeamArrow/Wien, 38:18,4) mit einer Zeit von 34:16,4 hinter sich.

Perfekter Event durch Klubzusammenarbeit

„Ein rundum perfekter Event, der nur durch die Unterstützung der vielen Helfer der Vereine und der Gemeinde möglich ist. Der Staffellauf erfreut sich großer Beliebtheit und gibt auch Hobbyläufern die Möglichkeit, sich im Wettkampf zu messen“, betonen die Organisatoren Franz Auer und Herbert Zöchling, die mit ihren Teams wieder für eine perfekte Veranstaltung sorgten.

Der Wilhelmsburger Andreas Stöckl konnte seinen Sieg aus dem Jahr 2015 souverän wiederholen. | NOEN

Im besprochenen Staffellauf, powered by INDAT Hoch & Tiefbau, matchten sich gleich 14 Teams zu je fünf Läufern um den Sieg. Am Ende hatte die Staffel der Türnitzer Kicker rund um Kampfmannschaft-Kapitän Christian Anzberger in 27:03,9 die Nase vorn. Auf den Plätzen landeten die Naturfreunde Lehenrotte (27:35,1) und Andis Sportshop (27:53,5).

Beim Jugendlauf über eine Runde zeigten Constantin Urfahrer (ULC Transfer St. Veit, 5:34,8), Ella Sattlauer (ULC Transfer St. Veit, 07:55,2) und Fabian Tiefenbacher (SV Türnitz, 07:21,1) ihr Lauftalent.

Beim Kinderlauf gab es mit 37 begeisterten Startern einen neuen Rekord. Die Laufasse von morgen liefen unter großem Beifall der zahlreichen Zuschauer über die Ziellinie und wurden alle mit einer Medaille und einem kleinen Geschenk für ihre Leistung belohnt.