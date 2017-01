Werner Nutz, technischer Delegierter der FIS, war bei den drei Weltcuprennen am Semmering voll im ehrenamtlichen Einsatz. „Ich bin für die Videoauswertung der Rennen verantwortlich und habe über die Disqualifikationen zu entscheiden“, erklärte er in seinem Büro. Ganz allein in einem Container sitzend, ganz ohne Ablenkung, hat er im Rennen die Läuferinnen am Bildschirm genau zu verfolgen.

Bei einem Problem kann er in Zeitlupe und aus verschiedenen Kamerapositionen genau feststellen, ob eine Läuferin zu disqualifizieren ist. „Am Juryfunk bin ich als technischer Delegierten der FIS jederzeit mit dem Rennleiter Atle Skardal verbunden und kann in Sekundenschnelle Auskunft über richtiges Durchfahren oder Disqualifikation geben“, erläutert er das weitere Procedere. Beim abschließenden Slalom musste er dann tatsächlich eine Disqualifikation aussprechen und sogar eine Strafe wegen des Verbots des Weiterfahrens beantragen.

Auch eine Läuferin aus dem Bezirk war am Semmering im Einsatz. Sabrina Bauer vom WSV Traisen durfte erstmals Weltcupluft schnuppern. Die heimische Skihoffnung war bei den Riesenslalombewerben am Zauberberg als Vorläuferin im Einsatz.