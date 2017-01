Das steirische Langlauf-Mekka Ramsau war Schauplatz von zwei Bewerben zum Austria Vereinscup. Die Bezirksläufer präsentierten sich in guter Form und liefen in ihren Altersklassen ganz vorn mit.

Philip Wieser vom WSV Traisen, der das nordische Ausbildungszentrum Eisenerz besucht, musste sich beim Einzelstart in der klassischen Technik über 7,5 Kilometer in der U 16 nur Matthäus Hilber um 17 Sekunden geschlagen geben. Am Tag darauf lief er bei der Verfolgung in der freien Technik in der Gruppe der U-16- bis U-18-Läufer die vierschnellste Zeit und verbesserte sich vom zehnten Rang auf Platz acht. In der U 16 wurde der junge Traisner gar Erster.

Der Türnitzer Lorenz Lampl landete in der U 18 beim Klassikrennen auf Rang elf und in der Verfolgung auf Platz zwölf (U 16/U 18). Am Podest vorbei schrammten die beiden Lilienfelder U-14-Läufer Katharina Widmayer und Philipp Fellner als jeweils Vierte beim Klassikbewerb. Bei der Verfolgung (U-14/U-15-Klasse) erreichten die beiden Youngsters des USC Lilienfeld die Plätze acht und 13.