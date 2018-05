Erfolg des Tanzpaares Andrea und Erwin Gaupmann vom TSC Lavita beim Turnier am Wochenende in Kottingbrunn. Sie ertanzten sich am Samstag in den Klassen Senioren DIII Latein den zweiten und Senioren DII Latein den dritten Platz. Am Sonntag gab es dann in der Klasse Senioren DIII Latein nochmals Rang zwei für die beiden Tänzer.

Am Start waren für den Hainfelder Klub von Uschi und Manfred Seemayer auch die Standardtänzer Andrea und Dietmar Kühböck, die sowohl am Samstag als auch Sonntag die Plätze drei (Senioren DIII Standard) und vier (Senioren DII Standard) bei dem großartigen Turnier in Kottingbrunn holen konnten.