Der Auftakt in die neue Saison ist gelungen. Zum ersten Mal traf Ybbs dabei auf die Mannschaft aus Tirol. Ebenfalls eine Premiere feierte Trainer Jaroslav Bician, der mit von der Partie war. Im ersten Durchgang tasteten sich beide Teams noch ab, doch die Donaustädterinnen holten sich mit 25:21 den Satz.

Danach waren die Gäste spielbestimmend. Mit einem 25:13 fegten die Ybbserinnen über ihren Gegner hinweg. Auch der dritte Durchgang war leichte Beute für die die Bician-Truppe. Mit einem 25:14 setzten sich die Ybbserinnen durch.

TI VOLLEY II - YBBS 0:3. Nur schwer in die Gänge kamen die Ybbserinnen auch gegen TI Volley. Trotz einiger Eigenfehler holten sich die Gäste den ersten Durchgang mit 25:22. Anders der zweite Durchgang. Gleich von Beginn erzeugte die Bician-Truppe gehörig Druck und beendete den zweiten Satz mit 25:14. Doch die Tirolerinnen gaben nicht auf und so entwickelte sich ein spannender dritter Satz. Den ersten Matchball wehrten die Heimischen noch ab. Aber schlussendlich gewannen die Gäste 26:24. „Wir wussten nicht, wie stark die Mannschaften im Westen sein werden. Der Auftakt ist auf alle Fälle gelungen“, freute sich Obmann August Riess.

MANK - SEEKIRCHEN 0:3. Nicht ganz nach Wunsch verlief der Saisonstart für Mank. Nach dem großen Umbruch im Sommer waren Evelyn Bernhard und Julia Schwarz mit am Start. Die Gäste aus Seekirchen waren zu Beginn druckvoller. Mank erfing sich erste in der Mitte des ersten Satzes. Da war es jedoch schon zu spät und die Mannschaft von Melks Ex-Trainer Boris Holla gewann 25:14. Im zweiten Satz kämpften sich die Mankerinnen wieder in die Partie. Zwar hielten die Heimischen stark dagegen, dennoch reichte es nicht. Seekirchen setzte sich 25:21 durch und im dritten Satz ließen die Gäste keinen Zweifel mehr aufkommen.