Mit einem internationalen Spiel durften die Mostviertel Bastards ihren ersten Auftritt in der neuen Heimat Sarling absolvieren. Zu Gast waren die Domžale Tigers aus Slowenien, die kommende Saison in der AFL Division 2 antreten werden, eine Klasse höher als die Bastards. Doch nicht nur der Platz war neu, es war auch das erste Spiel unter Neo-Head-Coach Alexander Bauer. Trotz eisigen Wetters fanden sich knapp 200 Zuseher auf der Tribüne in Sarling ein und unterstützten das Heimteam mit voller Kraft.

Der Start verlief jedoch nicht nach Plan: Die Defense der Bastards hatte Probleme, sich auf das schnelle Laufspiel der Tigers einzustellen. Somit gingen die Teams beim Stand von 0:13 in die Kabinen. Die zweite Halbzeit wurde von beiden Seiten genutzt, um auch Ersatzspielern die Chance zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen, was schließlich den Endstand von 7:20 bedeutete.

„Dieses Testspiel wollten wir vor allem nutzen, um neue Spielzüge zu testen und allen Spielern Einsatzzeit zu verschaffen“, so Head Coach Bauer, der logischerweise die Heimspiel-Premiere mit einem Sieg beenden wollte, jedoch die Stärke des Gegners anerkennen musste.