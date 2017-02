Kaum ist die Super-Bowl-Party verklungen, galt es für die Mannen von Trainer Alexander Bauer wieder schwitzen für die kommende Saison. Die Mostviertel Bastards trainieren über den Winter bereits in der Sporthalle des Freizeitzentrums Ybbs, um in der Division III voll durchzustarten.

"Brauchen Spieler, die mit Leidenschaft dabei sind"

Zunächst stand bereits am Freitag in Ybbs das erste Try Out im neuen Jahr an. „Wir brauchen immer Spieler, die mit Leidenschaft dabei sind. Dabei wird jeder gebraucht. Egal welche körperliche Voraussetzungen er hat“, erklärte Trainer Alexander Bauer. Doch auch während der Saison sind Interessierte gerne gesehen. Vor allem im Nachwuchs gehen die Bastards gemeinsam Wege mit den Amstetten Thunders. „Wir wollen, dass die Jungen zum Spielen kommen“, begründete Obmann Andreas Baumann den Schritt.

Am 26. März ist der erste Härtetest für die Bastards in Sarling. Gegen die Znojmo Knights testen die Footballer vor der Meisterschaft. Am 8. April startet die Regular Season in der Division drei. Die Pannonia Eagles sind dabei zu Gast auf der Sportanlage in Sarling. „Es wird wieder eine spannende Saison. Wir wollen uns weiter von Spiel zu Spiel verbessern“, erklärte Bauer.