Was haben Anna Veith, Lindsey Vonn, Julia Mancuso und Katharina Gallhuber gemeinsam? Alle vier starten nicht beim Saisonauftakt in Sölden. Während Veith und Mancuso nach ihren Verletzungen noch nicht so weit sind und Lindsey Vonn der Promotion ihres neu erschienenen Buches den Vorzug gibt, versucht die Göstlingerin, mit vermehrten Trainings perfekt für den Winter vorbereitet zu sein.

"Fühle mich noch nicht gut genug"

„Ich hätte bei den Qualifikationsläufen mitfahren können, habe mich aber in Absprache mit dem Trainer selbst rausgenommen“, erklärte die Göstlingerin und fügte hinzu: „Ich fühlte mich für so ein Rennen wie in Sölden einfach noch nicht gut genug.“

Daher streute die 19-Jährige ein paar Trainingstage in Italien ein. Sowieso hat Gallhuber aufgrund ihres zweiten Platzes im Europacup im Slalom einen Fixplatz im Weltcup. Auf diesen Bewerb will sich die Technikerin voll und ganz konzentrieren.

"Hatten schon super Trainingstage dabei"

Die Vorbereitung auf den Winter verlief nicht ganz nach Wunsch. „Wir hatten schon super Trainingstage dabei, jedoch ist die Vorbereitung für mich schwieriger verlaufen als zuvor“, gestand die Skiartistin.

Da Gallhuber einen neuen Servicemann zur Seite gestellt bekam, muss erst die richtige Abstimmung gefunden werden. „Wir müssen uns erst kennenlernen und die Einstellungen aufeinander anpassen. Das ist in unserem Sport ein sehr kniffliges Thema“, begründete Katharina Gallhuber, die aber trotz allem gut gerüstet in den Winter 2016/2017 geht.