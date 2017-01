100 Spieler an zwei Tagen und mittendrin fünf Athleten des Freizeitsport-Vereins Ybbs. Dabei schnitten die Badminton-Akteure bei der Landesmeisterschaft in Pressbaum sehr gut ab. Gleich drei Landesmeistertitel wanderten in die Donaustadt.

Christian Buschenreithner siegte im Herreneinzel in der Altersklasse O35. Bemerkenswert: Eigentlich ist der Ybbser in der Altersklasse O50 vertreten. Sein Bruder Wolfgang Buschenreithner war in der Altersklasse O55 nicht zu schlagen. Im Herrendoppel (AK O45) stellte das Duo abermals ihr Können unter Beweis. Das Resultat: der dritte Landesmeistertitel.

Doch auch die weiteren Ybbser Spieler erzielten achtbare Ergebnisse. Christian Wagner musste sich in der AK O55 nur Teamkollegen Wolfgang Buschenreithner geschlagen geben. Im Doppel erreichte Wagner den vierten Rang mit seinem Doppelpartner Andreas Meinke (AK O45). In der allgemeinen Klasse sicherte sich Sohn Florian Wagner den neunten Endrang. Jan Buschenreithner gelang im U19-Bewerb als eigentlicher U17-Akteur der sechste Rang und sammelte wieder viel Erfahrung.