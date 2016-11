Die Ybbser Badminton-Asse traten zu Beginn der Mannschaftsmeisterschaft in der 1. Klasse West in Krems an. Gleich bei der ersten Partie gegen den Badmintonclub St. Pölten III gelang ein 4:2-Sieg. Im zweiten Spiel gegen Union Krems erwischten die Gäste einen denkbar schlechten Start. Nach den ersten Spielen lagen die Donaustädter mit 0:3 im Rückstand.

Doch bei den restlichen Herreneinzel-Begegnungen kämpften sich die Ybbser zurück und holten noch ein 3:3-Unentschieden. „Mit dem Start in die Meisterschaftssaison sind wir zufrieden“, freute sich Pressesprecherin Kerstin Brunbauer.