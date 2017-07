Am vergangenen Wochenende fand die U20-Berglauf-EM in Kamnik in Slowenien statt. Mit dabei waren auch dreizehn österreichische Läufer. Darunter auch der Athlet Stefan Mayerhofer, der für den USKO Melk läuft.

Für den erst 18-jährigen Melker Läufer war dies sein erstes internationales Turnier. Die Strecke ging über 8,3 Kilometer und 1035 Höhenmeter ins Ziel auf 1660 Metern Seehöhe. Schon nach der Streckenbesichtigung wusste Mayerhofer, dass der Lauf weit schwieriger werden würde, als die ÖM, die er vor vier Wochen überlegen gewinnen konnte.

Der USKO-Athlet ging das Rennen daher sehr überlegt an und ließ sich nicht zu einem hohen Anfangstempo auf dem weniger steilen Anfangsstück verleiten. Mayerhofer konnte vor allem auf den extrem steilen Anstiegen zu Beginn sowie kurz vor dem Ziel noch Plätze gut machen und wurde überraschend bester Österreicher. Mit 55:11 Minuten landete Mayerhofer exakt in der Mitte der europäischen Berglaufelite auf Platz 27. Er verwies unter anderem den höher eingeschätzten zweifachen österreichischen Berglauf- und Triathlon-Meister Christoph Pölzgutter aus Waidhofen/Y. auf Rang 35. Mayerhofer war 105 Sekunden schneller als Pölzgutter unterwegs. Gemeinsam mit Florian Pohn (43.) belegte das österreichische U20-Team am Ende den neunten Rang.

Mit dieser herausragenden Leistung sichert sich Mayerhofer aller Voraussicht nach auch das Ticket für die EM (uphill-downhill) in drei Wochen in Premana, Italien.