Endlich ist es soweit. Robert Hochenauer holte seine erste Medaille bei der österreichischen Meisterschaft. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Ersten Melker Billardsportclubs wurde diese österreichische Meisterschaft in Melk ausgetragen.

Robert Hochenauer verlor sein erstes Spiel gegen den späteren Meister Gregor Karner aus Wieselburg klar mit 59:400 Punkten. Im zweiten Spiel gegen Martin Mader aus St. Pölten lieferte er ein starkes Spiel ab und gewann überlegen. Er erspielte einen Schnitt von 100 Punkten. Am zweiten Turniertag musste Hochenauer gegen Titelverteidiger Markus Krska aus Wien Mariahilf eine Niederlage einstecken. Im vierten Spiel gegen Fritz Perina aus Krems gelang ihm aber wieder eine ausgezeichnete Partie. Er besiegte seinen Gegner mit 400:115 Punkten und erreichte einen Schnitt von 66,666 Punkten. In der Endwertung holte sich der Melker Robert Hochenauer mit dem zweitbesten Generaldurchschnitt von 39,153 Punkten und der zweitbesten Höchstserie von 297 Punkten die ersehnte die Bronzemedaille.

Auch sein Vereinskollege erzielt jüngst Erfolge. Thomas Gwiss überspielte sich in der Freien Partie von der vierten in die dritte Klasse. Er erreichte den besten Generaldurchschnitt von 3,711 Punkten sowie die Turnierhöchstserie von satten 30 Punkten. Das gelang ihm auch in der Disziplin Cadre 35/2 mit einem Generaldurchschnitt von 3,372 Punkten und einer Turnierhöchstserie von 21 Punkten.