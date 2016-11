Bei der Verbandsvorrunde 1. Klasse des Ersten Melker Billardsportklubs (EMBSC) in der Disziplin Freie Partie zeigten vor allem die Vertreter des Bezirkvereins auf.

Allen voran EMBSC-Spieler Jörg Kraus, der mit Sicherheit das beste Turnier seiner Karriere ablieferte. Kraus konnte alle seien Partien ungefährdet für sich entscheiden und zeichnete für sämtliche Turnierbestleistungen verantwortlich: bester Generaldurchschnitt von 66,666 Punkten, bester Einzelschnitt von 300 Punkten und Turnierhöchstserie von ebenfalls 300 Punkten. Zudem fertigte er einen seiner Herausforderer bereits in der ersten Aufnahme mit 300:8 Punkten ab.

Herausragend war auch Hochenauers Leistung

Eine beachtliche Leistung liefert auch sein Vereinskollege Robert Hochenauer ab. Hochenauer musste sich am Ende nur dem überragenden Kraus mit 186:300 Punkten geschlagen geben. Herausragend war Hochenauers Leistung im Spiel gegen den Wieselburger Wolfgang Karner, als er in der vierten Aufnahme das Spiel nach einer Schlussserie von 299 Punkten mit einem Endstand von 300:46 Punkten gewinnen konnte.

Somit stellt der EMBSC in der Freien Partie erstmals gleich zwei Spieler in Österreichs höchster Spielklasse, der Meisterklasse. Nächster Stopp ist das Finale der 1. Klasse in Wien.