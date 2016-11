Mit 39 Jahren gelang Rudolf Hainitz der Staatsmeistertitel über 94 Kilogramm. Bei den Meisterschaften (Bruck/Leitha) im Jiu jitsu gingen über 300 Athleten an den Start.

Mittendrin auch Hainitz. In der Allgemeinen Klasse über 94 Kilogramm setzte er sich gegen die jüngeren Konkurrenten sourverän durch. „Davon war ich selber überrascht, dass ich mit den deutlich Jüngeren mithalten kann.“, freute sich Hainitz.

Für den Erfolg in der Kampfsportart — eine Mischung aus Karate und Judo — trainiert Hainitz wöchentlich in Amstetten. Dabei gibt der Athlet zu bedenken: „Ich hatte heuer noch keinen Kampf vor den Staatsmeisterschaften. Daher kam es noch überraschender.“ Am Folgetag sicherte sich der Sportler des Vereins MMA Energy Fitness den dritten Platz im Bewerb „Brazilian Jiu Jitsu“. Der Schwerpunkt liegt hier in den Bodenkämpfen.