Auch die zweite Runde in der 1. Bundesliga A2 hatte es für die Melker in sich. Zuerst ging es gegen Stockerau II. Karl Buchegger in der Einband sowie Robert Hochenauer in der Disziplin Cadre 35/2 gewannen ihre Partien. Hingegen mussten Jörg Kraus (Disziplin Freie Partie) und Bernd Schiller (Dreiband) ihre Begegnungen verloren geben. Kraus trat am Folgetag gegen Mariahilf krankheitsbedingt nicht mehr an. Daher begannen die Melker mit einem 0:2. Bernd Schiller musste sich in der Dreiband ebenfalls geschlagen geben.

Doch Karl Buchegger (Einband), der sich gegen den achtmaligen österreichischen Meister Reinhold Kling mit 125:116 durchsetzte sowie Robert Hochenauer holten die Kastanien für die Melker aus dem Feuer. Somit endete auch das zweite Spiel am Wochenende mit einem 4:4.

Auch in der zweiten Bundesliga B1 war die zweite Mannschaft des Ersten Melker Billardsportclubs im Einsatz. Gegen die Vertreter aus Innsbruck verlor das Quartett mit Manuel Kloihofer, Robert Resch, Thomas Gwiss und Otto Gattinger 2:6. Für den einzigen Melker Erfolg sorgte Manuel Kloihofer. In der Freien Partie setzte sich der Melker Athlet gegen Wolfgang Gritsch sicher mit 246:146 durch.