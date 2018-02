Am Freitag trifft das österreichische Davis-Cup-Team mit Dominic Thiem auf Weißrussland. Die Gäste bereiteten sich neben den Trainingstagen in St. Pölten in der Tennishalle in Ybbs auf das Aufeinandertreffen vor. „Wir wurden vom Veranstalter ausgesucht, da wir im Umkreis die einzige Halle mit Sandplatz sind“, erklärte ASK-Ybbs-Sektionsleiter Thomas Pöchhacker.

Zwei Tage lang trainierten die Weißrussen in der Ybbser Tennishalle und zeigten sich mit den Bedingungen zufrieden. „Die Halle ist optimal für uns“, erklärte Jose Checa, Trainer von Ilya Iwashka.