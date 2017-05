Ein Krimi in fünf Akten. In Atzenbrugg machte beiden Teams der starke Wind zu schaffen. Im ersten Viertel gingen die Bastards dank eines Touchdowns von Michael Halbartschlager 6:0 in Front. Der Field-Goal-Versuch schlug fehl. Der starke Wind beeinträchtigte die „Laufbahn“ des Footballs. Mit dem 6:0 ging es auch in die Halbzeitpause. Auch im zweiten Abschnitt überzeugte die starke Defense der Gäste. Erst im letzten Viertel gelang den Heimischen der Ausgleich zum 6:6. Nicht einmal eine Minute war noch zu spielen, als die Blue Hawks beim Field-Goal-Versuch von den Bastards geblockt wurden. Doch die Athleten aus Asperhofen eroberten den Ball kurz vor der Endzone der Mostviertel Bastards. Doch die an diesem Tag bärenstarke Defense verhinderte einen weiteren Punkt. In der Overtime war wieder Michael Halbartschlager zur Stelle und scorte per Touchdown zur 12:6-Führung. Arnold Bürgmayr-Posseth machte mit dem gelungenen Field-Goal-Versuch schlussendlich den Deckel auf den Erfolg. Das nächste Heimspiel steht bereits am Samstag, 6. Mai, auf dem Programm. Um 14 Uhr empfangen die Bastards in Sarling die Weinviertel Spartans.