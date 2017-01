Zu einem packenden Rennen kam es beim 32. Grestner Silvesterlauf. Über die 5.760 Meter duellierte sich das Duo Daniel Punz aus Euratsfeld und Christoph Pölzgutter vom ASKÖ Waidhofen.

Punz setzte sich gegen den erst 16-jährigen Pölzgutter nur um drei Sekunden durch. Dahinter landete Routinier Rene Vojtek. Knapp am Podest der Gesamtwertung vorbei schrammte der Manker Läufer Martin Reisinger. Als bester Grestner Läufer sah Michael Gallhuber nach 22:08,2 Minuten das Ziel.

Bei den Damen hofften die Veranstalter wieder auf Lokalmatadorin Franziska Füsselberger. Doch Viktoria Schenk von der Sportunion Waidhofen erfüllte ihre Favoritenrolle. Nach 20:11,8 Minuten sah die Athletin das Ziel. Knapp eine Minute später beendete Franziska Füsselberger das Heimrennen, die aber trotzdem zufrieden war: „Es ist immer etwas Besonderes vor heimischem Publikum zu laufen.“

Knapp 600 Athleten bei Silvesterlauf

Edith Brandl vom Laufclub Neufurth komplettierte das Podest bei den Damen. Die erstmalige Teamwertung sicherte sich „LOOKrativ Finanzplanung“ mit dem Quartett Gernot Frais, Laura Oppenauer, August Scheinhart und Jürgen Gamsjäger vor dem Team des Veranstalters, der Naturfreunde Gresten, mit Michael und Harald Bittermann, Jakob Resl sowie Elisabeth Graßberger.

Bei den Schülern I männlich feierte Klaus Leichtfried einen Heimerfolg. Bei den Mädchen bewältigte die Mankerin Katharina Götschl die 2.280 Meter am schnellsten. In der U14 waren Alexander Dallhammer vom SV Lunz und Nico Prauchner vom Laufclub Neufurth erfolgreich.

Bei den Läufen der Kinder von der U12 bis zur U8 gingen 89 Teilnehmer über die Strecke. Auch die Jüngsten hatten Spaß beim Laufen, wobei das Ergebnis Nachrang hatte. Ebenso wieder mit am Start eine eigene Nordic Walking-Gruppe, die beim Hauptlauf den Abschluss bildete.

Die Teilnehmermarke aus dem Vorjahr knackten die Veranstalter in diesem Jahr nicht. Waren im letzten Jahr über 700 Athleten am Start, bewältigten beim diesjährigen Event knapp an die 600 Laufsportbegeisterte die Strecke.

„Das Wetter war schon fast zu schön. Einige wird es da in die Skigebiete gezogen haben. Aber wir sind mit der Teilnehmerzahl trotzdem mehr als zufrieden“, gestand Organisator von den Naturfreunden Gresten Harald Bitterman.