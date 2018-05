Beim diesjährigen Wings for Life World Run in Wien standen weit über 10.000 Läufer an der Startlinie. Weltweit liefen über 100.000 Läufer bei diesem Event mit und unterstützten somit die Rückenmarksforschung. Thomas und Sabine Gastecker ließen sich dieses Event nicht entgehen. Thomas Gastecker teilte sich sein Rennen perfekt ein und verfehlte sein persönliches Ziel von 50 Kilometern nur um 130 Meter. Er landete somit auf dem zehnten Gesamtrang unter 10.000 Startern. Das Catcher Car überholte Sabine Gastecker bei 27,2 Kilometern.

Beim Furth-Göttweiger-Donaulauf standen 127 Läufer am Start. Die Teilnehmer mussten bei sommerlichen Temperaturen 12,3 Kilometer zurücklegen. Den Tagessieg holte sich mit großem Vorsprung auf den Zweitplatzierten Martin Reisinger (LC Mank) Jürgen Teichtmeister vom ULV-Krems. Er überschritt nach 44:18 Minuten die Ziellinie. Auch vom HSV Melk nahmen Manuel und Elke Gansch teil. Manuel Gansch erreichte nach 51:30 Minuten den sechsten Gesamtrang und den zweiten Platz in der Altersklasse M30. Elke Gansch verpasste das Stockerl nur knapp und belegte den vierten Platz in der W30.