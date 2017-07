Die beiden Aushängeschilder aus dem Bezirk Melk in puncto Kajak lieferten einmal mehr beachtliche Leistungen ab. Die offenen Wiener und Niederösterreichischen Landesmeisterschaften fanden am 8. und 9. Juli in Kuchelau statt. Über 100 Teilnehmer nahmen an dem Event teil, darunter auch die Zwillinge Simon und Timon Kretzl.

In der Klasse K1 über 500 Meter belegte Timon Kretzl mit persönlicher Bestzeit hinter einem oberösterreichischen Starter den tollen zweiten Platz und holte damit gleichzeitig den niederösterreichischen Landesmeistertitel. Simon Kretzl musste aufgrund des starken Regens zwischenzeitlich auf ein Kinderboot umsteigen, wurde aber noch beachtlicher Vierter. Auch in der Klasse K2 ließen die beiden nichts anbrennen und sicherten sich über 500 Meter den Titel.

Auch der Sonntag hätte für das Brüderpaar nicht besser beginnen können. In den 200 Metern holten Simon und Timon Kretzl Landesmeistertitel Niederösterreichs. In der Klasse K1 legte Simon Kretzl nach und sicherte sich den starken zweiten Platz hinter einem Wiener, weshalb Simon auch hier den Niederösterreichischen Landesmeistertitel holte.