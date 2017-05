In der 2. Landesliga West spitzt sich der Meisterkampf zu. Die drei Teams Rohrbach, Eggenburg und Ybbs liegen allesamt einen Punkt beinander. Bei den Donaustädtern setzte es am Wochenende einen kleinen Dämpfer.

Das 1:3 im Derby gegen Wieselburg warf das Team von Trainer Martin Parb auf den dritten Platz zurück. Die Niederlage ist aber für den Trainer kein Problem. Das ausgegebene Ziel vom Verein lautete vor der Saison ein Platz unter den ersten sechs Teams der Liga. Dieser dürfte den Donaustädtern schon gut wie sicher sein. Alles was jetzt kommt, ist Draufgabe.

Natürlich wollen alle ASK-ler die Möglichkeit beim Schopf packen und den Meistertitel einfahren. Zudem besteht auch noch die Möglichkeit, mit einem NÖ-Cup-Sieg das Double zu holen. Doch in beiden Fällen warten noch schwere Aufgaben auf die Donaustädter. Bei einem Gelingen des Meistertitels kommt ein noch schwieriges Unterfangen: Klassenerhalt in der 1. Landesliga.

Vor allem sollen schön langsam auch die Nachwuchsspieler aus der U23 in der Kampfmannschaft Fuß fassen. Einige Akteure wie Tobias Eberl oder Dominik Streisselberger haben es bereits vorgezeigt. Für die Jungen wäre es leichter in der 2. Landesliga in die Kampfmannschaft zu rücken. Deshalb wäre kein Aufstieg auch kein Beinbruch.