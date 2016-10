Die Gewichtheber der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Loosdorf-Melk erfüllten ihre Favoritenrolle in der Auswärtsbegegnung gegen Post SV Wien.

In der Rundhalle Kagran legten Albert Speiser und Co den Grundstein für den klaren Triumph bereits im Reißen. Speiser brachte 110 Kilogramm in die Höhe. Zudem gelang es Siegfried Buchmayer 103 Kilogramm zu stemmen. Somit hatten die Gäste nach der ersten Teildisziplin bereits einen Vorsprung von 43,52 Punkten.

Auch im Stoßen standen Speiser und Buchmayer wieder im Mittelpunkt. Beide Athleten der Wettkampfgemeinschaft bekamen jeweils 140 Kilogramm in die Lüfte und bauten den Vorsprung auf 112,03 Punkte aus. Der 3:0-Sieg war nicht gefährdet und 1.262,65 Gesamtpunkte sprachen eine eindeutige Sprache. Die WKG schloss punktgleich auf den Tabellenführer Mödling auf, der am 15. Oktober im Sportzentrum Loosdorf wartet. Der Vizemeistertitel ist aber fixiert. „Der Vizemeister ist mehr, als wir uns vor der Meisterschaft erhofft haben“, erklärte Franz Emsenhuber.