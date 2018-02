Lackenhof war der Austragungsort der diesjährigen Landesmeisterschaften der Schulen Niederösterreichs. Knapp 300 Schüler ritterten in der Teamwertung um den Sieg. Gefahren wurde dabei auf der Distel- sowie auf der Fuchswaldpiste.

„Das ist ein großer Vorteil zu den Rennen in den Vorjahren. Daher wollen wir auch nächstes Jahr wieder in Lackenhof die Schulmeisterschaften austragen“, erklärte Fachinspektor Gerhard Angerer. Sehr zur Freude von Geschäftsführer Andreas Buder: „Die Schüler sind jederzeit gerne willkommen.“

Zebenholzer: "Zusammenarbeit hat perfekt funktioniert"

Hocherfreut zeigte sich auch Organisator Eric Zebenholzer über die Unterstützung der zwei Vereine SK Lackenhof und WSV Lunz, die ihr Know-how auf der Strecke zur Verfügung stellten. „Das ist eine Besonderheit. Die Zusammenarbeit hat perfekt funktioniert“, sagte Zebenholzer.

Sportlich räumte vor allem das Bundesrealgymnasium Wieselburg ab. Gleich in drei von sieben Kategorien holten sich die Braustädter den Sieg. Dabei zählen die drei besten Zeiten pro Team. Mit dabei auch der Ybbser Matteo Semmelmeyer, der die schnellste Zeit im Mixed-Bewerb in den Schnee zauberte. Die schnellsten Läufer in der Oberstufe waren Matthias Gruber (40,43 Sekunden, SRG Maria Enzersdorf) und Laura Schiefer (43,20 Sekunden, BG Wieselburg) sowie in der Unterstufe Angelika Dallhammer (53,62, NMS Lunz) und Samuel Rammel (53,42 Sekunden, SMS Waidhofen).