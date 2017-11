Nicht nach Wunsch verlief das Jahr für den Triathleten Andreas Fuchs. Im Vorjahr noch mittendrin beim Ironman in Hawaii musste der Gollinger Andreas Fuchs in diesem Jahr etwas kürzer treten. „Aufgrund meiner beruflichen Veränderung konnte ich den Trainingsplan nicht in der Form durchziehen“, erklärte Andreas Fuchs.

Der Ironman in Florida fiel zudem wegen einer Verletzung seiner Frau flach. Als Ersatz ging es für Fuchs aber nach Sardinien. Nach der Schwimmstrecke sah es zunächst nicht nach einem großen Erfolg aus. Nach 36 Minuten stieg der 52-Jährige aus dem Wasser. Danach ging es aufs Rad. Die starken Windböen und 1.150 Höhenmeter machten das Unterfangen nicht leichter.

„Aber die Strecke ist so schön, dass man auch das vergisst und mit 2:38 Stunden und 240 Watt war ich sehr zufrieden“, berichtete Fuchs nach seinen 90 Kilometer auf dem Rad. Zum Abschluss stand noch ein Halbmarathon (21,097 Kilometer) auf dem Programm. Nach 1:29 Stunden erreichte er das Ziel und belegte den 47. Gesamtrang und war damit 17. in der Wertung der Amateursportler sowie Sieger in seiner Altersklasse.