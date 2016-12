Es ist doch schön, wenn manche Sachen so bleiben, wie sie immer schon waren. Wenn man sich auf etwas verlassen kann. So sicher, wie das neue Jahr mit dem Klang der Pummerin eingeläutet wird, verabschiedet sich das alte in sportlicher Hinsicht vom Erlauftal mit dem Grestner Silvesterlauf.

Zum 32. Mal lockt der Klassiker am letzten Tag des Jahres Laufsportbegeisterte aus der näheren und ferneren Umgebung ins Kleine Erlauftal. Start und Ziel sind dabei, wie gewohnt, beim Rathaus der Marktgemeinde Gresten. An der Streckenführung hat sich nichts geändert. 5.740 Meter wollen abgespult werden. Zumindest im Hauptlauf. Dessen Startschuss fällt übrigens um 14 Uhr. Bereits eine knappe Stunde vorher, genauer gesagt um 13.10 Uhr, eröffnen die „Knirpse“ mit ihrem Lauf den sportlichen Nachmittag.

Alle weiteren Informationen bezüglich Klasseneinteilung, Anmeldung und Nenngeld finden Sie in der nebenstehenden Infobox.

Zwei Besonderheiten: Im Firmen-Teambewerb besteht eine Mannschaft aus vier Startern (Jahrgang 2001 und älter). Mindestens eine Frau muss im Quartett dabei sein. In diesem speziellen Fall ist allerdings nur eine Online-Voranmeldung möglich. Besonderheit Nummer zwei: Für den Nordic-Walking-Bewerb gibt es eine eigene Streckenführung.

Die Siegerehrung findet ab 16.15 Uhr im Turnsaal der Neuen Mittelschule statt. Jene des Eisenstraßenlaufcups startet um 17.30 Uhr.