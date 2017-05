Fast ideale Bedingungen fanden die über 300 Athleten beim 15. Mai-Lauf des ASK McDonalds Loosdorf vor. Nach den Kinder- und Jugendläufen fiel der Startschuss für den Hauptlauf über fünf Kilometer rund um das Sportzentrum Loosdorf. Drei Runden mussten die Läufer überwinden.

Auffällig. Mit gerade einmal acht Jahren nahm Felix Eberl aus Tirol den Hauptlauf in Angriff und kam nach 21:01,1 Minuten ins Ziel. Bei den Damen war Franziska Füsselberger erfolgreich. | NOEN, Raimund Bauer

NOEN

Bei den Herren war Thomas Heigl nicht zu bremsen. Der gebürtige Lunzer überquerte die Ziellinie in 16:22,3 Minuten. Dahinter landete, der für den ASK Loosdorf startende Alois Redl vor Thomas Sandhacker (HSV Melk), der in der Vorwoche noch beim Vienna City Marathon am Start war. „Triathleten regenerieren schneller, weil sie öfters aus hoher Belastung arbeiten.

Daher war der Lauf für Thomas kein Problem“, erklärte HSV Melk-Sektionsleiter Sandwieser, der selbst nach dem Halbmarathon in Maissau mit schweren Füßen zu kämpfen hatte und auf Rang sechs landete. Bemerkenswert: Der erst achtjährige Tiroler Felix Eberl beendete das Hauptrennen in nur 21:01,1 Minuten. Bei den Damen legte Franziska Füsselberger einen souveränen Start-Ziel-Sieg hin. Sie setzte sich vor Andrea Daxböck vom LC Mank durch. Der zahlenmäßig am Stärksten vertretene Laufclub aus Mank sicherte sich in der abschließenden Staffel den Triumph in der Gesamt-, Herren- und Mixed-Wertung.