Bevor es für die Ybbser Badminton-Mannschaft in die Meisterschaft der 1. Klasse West geht, waren die Donaustädter bei mehreren Turnieren erfolgreich unterwegs.

Roland Bauer sicherte sich bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften in Linz in der Seniorenklasse 40 den Einzeltitel. Auch im Mixed-Bewerb mit Birgit Janisch war der Ybbser erfolgreich. Mit Martin Wallenböck gelang der dritte Platz im Herrendoppel. Doch auch die weiteren Spieler aus Ybbs zeigten sich siegreich. Beim B-Ranglistenturnier in Judenburg holte sich Michael Bu-schreithner mit Harald Koch den Sieg im Herrendoppel.

Im Ybbser Freizeitzentrum ging das D-Ranglistenturnier über die Bühne. Gleich sieben heimische Athleten starteten dabei. Michael Wögerer erreichte dabei als bester Spieler den vierten Platz. Beim Doppel-Ranglistenturnier in der heimischen Sporthalle mussten die erfolgsverwöhnten Ybbser Badminton-Cracks nach vier Siegen in Serie den Gästen den Vortritt lassen.

Norbert Schneider und Martin Wallenböck vom SKV Pottenbrunn holten sich den Sieg. Den Platz dahinter konnte das Duo Roman Engl und Simon Buschenreithner erobern.