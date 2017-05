So schnell wie möglich die Bergstraße nach oben. Dieses Ziel hat der St. Oswalder Andreas Gangl mit seinen beiden Motorrädern.

Trainingsbestzeit erreicht

In Landshaag bewies der Motorsportler sein Können. In der Klasse Superbike verliefen die Trainingsläufe mit seiner Suzuki ohne Probleme. Die Belohnung: die Trainingsbestzeit. In der Klasse Stock 1.000 kam zum ersten mal seine neue Kawasaki zum Einsatz. Technische Probleme verhinderten eine Bestzeit. Im Gegenteil: Gangl lag zwei Sekunden hinter der Konkurrenz.

„Am Sonntag bekam ich die Probleme bei meiner Kawaski zum Glück in den Griff“, erklärte Andreas Gangl erleichtert. Und wie er sie in den Griff bekam. Der St. Oswalder holte sich den Sieg in seiner Klasse. Dafür reichte es in der Superbike-Klasse nicht zum Sieg. „Ich wollte unbedingt gewinnen. Nach den zweiten Plätzen der vergangenen Jahre und dem letztjährigen Streckenrekord wollte ich es zu sehr erzwingen und legte mir zu viel Druck auf“, analysierte Andreas Gangl nach dem Rennen. Ebenfalls verhinderten zwei bis drei kleine Fahrfehler einen möglichen Sieg in der Superbike-Klasse.