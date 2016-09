Oberliga B. GOTTSDORF - ALLHARTSBERG 3:6. Zum Auftakt in der Oberliga gastierte Allhartsberg in Gottsdorf. Andreas Bierbaumer und Heinz Laubert hatten gegen Karl Sonnleitner und Wolfgang Vogelauer den Matchball am Schläger, mussten sich aber am Ende geschlagen geben.

Trotz der 3:6-Auftaktniederlage zeigten sich die Gottsdorfer zufrieden. „Zumindest einen Punkt hätten wir uns verdient. Aber die Partie gibt wieder Motivation für die kommenden Aufgaben“, meinte Obmann Willfried Höller.

2. Klasse A. YBBS - GOTTSDORF II 6:2. Im Nachbarschaftsduell mit Ybbs setzte es eine 2:6-Niederlage. Markus Baumgartner und Nicole Brunner knöpften zwar Hermann Piringer jeweils einen Punkt ab, jedoch zeigte sich der Rest des Ybbser Teams mit Rudolf Busch und Christian Kamleitner zu stark für Uli Bierbaumer und Co. Im Doppel verlor das Duo Baumgartner/Bierbaumer mit 2:3 nur knapp gegen Busch/Kamleitner.

Dennoch bestand bis zuletzt die Chance auf ein Unentschieden für die Gottsdorfer. Doch Rudolf Busch holte für die Ybbser den notwendigen Zähler gegen Markus Baumgartner beim 3:2-Erfolg.