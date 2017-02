Para-Ski, eine Kombination aus Riesentorlauf und Fallschirmzielspringen auf einem 35 Grad schrägen Hang. Die Sportler werden auf eine Absprunghöhe von 1.000 Meter gebracht – von wo aus sie anschließend, möglichst nahe an einen nur zwei Zentimeter großen Zielpunkt, das sogenannte Dead Center, landen sollen.

Denn jede Abweichung bis zu 50 Zentimeter wird gemessen. Beim Skifahren werden pro Sekunde Rückstand auf den schnellsten Läufer drei Zentimeter addiert. Wer zum Schluss die wenigsten Zentimeter hat, gewinnt den Wettkampf. Der gebürtige Marbacher Wolfgang Wochner-Reithmayr ist einer der Athleten.

Sieben Nationen gingen in Freistadt an den Start. Dabei gingen die 41. Österreichischen Meisterschaften im Para-Ski sowie die Weltcup Serie statt. Am ersten Tag machte der Wind einen Strich durch die Rechnung. Am Samstag auf der Piste gelang Wochner-Reithmayr eine gute Leistung im Riesentorlauf.

Gleich darauf ging es zum Springen. Aufgrund der starken Wetterkapriolen am Sonntag entwickelte sich der Wettkampf zu einem schwierigen Unterfangen.

Am Ende stand das Team mit Heinz Empel, Gernot Alic, Charly Kreuzer und Wolfgang Wochner-Reithmayr in der Österreichwertung auf dem dritten Rang. In der Weltcup-Serie reichte die Leistung des Teams für den vierten Endrang.