Lukas Viehberger aus Golling von der Niederösterreichischen Radunion gewann als Junior den österreichischen Staatsmeistertitel der Elite im „Keirin“. Keirin ist ein Sprintbewerb, in dem ein Derny-Fahrer drei Runden bis auf ca. 50 km/h beschleunigt. Die Teilnehmer müssen hinter dem Moped bleiben, ohne die Position zu verändern. Sobald der Derny-Fahrer die Bahn verlässt, ist der Sprint eröffnet.

Der Schüler des SLZ St.Pölten Lukas Viehberger blickt somit auf seine bisher erfolgreichste Saison zurück. In der vergangenen Saison krönte er sich sieben Mal zum österreichischen Staatsmeister der Junioren. Außerdem holte er sich zwei Mal den Staatsmeistertitel bei der Elite. Bei der Weltmeisterschaft in Montechiari in Italien erreichte er den zwölften Rang und bei der Europameisterschaft in Anadia in Portugal belegte er den hervorragenden sechsten Platz. Beim Weltcup in Tschechien freute sich Lukas Viehberger über drei UCI Cl. eins Weltcupsiege. Aktuell befindet sich das Talent auf dem ausgezeichneten 14. Platz der Weltrangliste.

Lukas Viehberger wechselt mit 2018 den Verein von der niederösterreichischen Radunion zum Profi Continentalteam „My bike Stevens“.