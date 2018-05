Vom Union-Ruderverein Pöchlarn waren Emma Gutsjahr, Philine Hölzl und Günter Fischhuber bei der gut besetzten Regatta am Wörthersee am Start.

Emma Gutsjahr startete im Schülerinnen-Einer (bis 14 Jahre). Im Vorlauf landete sie auf Platz zwei und durfte somit ins A-Finale einziehen. Die Konkurrenz war stark. Trotzdem ruderte sie mit vollem Ehrgeiz und erzielte souverän die Bronzemedaille. Philine Hölzl, die heuer bereits die Bronzemedaille bei den österreichischen Indoormeisterschaften in der Klasse Juniorinnen-B - 14 bis 16 Jahre gewann, startete ebenfalls im Einer.

Guter Vorlauf führte zum Einzug ins Finale A

Durch einen guten Vorlauf mit einem ungefährdeten Sieg sicherte sie sich den Einzug ins Finale A. Das Finale bildete ein spannendes Rennen, wo zwischen Rang zwei und Rang vier nur wenige Zentimeter entschieden. Philinie Hölzl verpasste den Sprung aufs Podest somit nur mit hauchdünnem Rückstand auf Silber und Bronze.

Günter Fischhuber war im Junior-A-Leichtgewichtseiner (bis 18 Jahre) eine Klasse für sich. Die beiden Vorläufe bereiteten ihm leichtes Spiel und er gewann sie ohne große Anstrengung. Im Finale A am Samstag und Sonntag war er seinen Konkurrenten um Längen voraus. Seine derzeitige Topform sieht man auch an der Siegerzeit. Er nahm dem Sieger des schweren Junioren-A-Einers, die normalerweise die schnellere Bootsklasse ist, um mehr als zehn Sekunden ab. Aufgrund dieser Leistung wird Günter Fischhuber an der großen internationalen Juniorenregatta in München im Einer an den Start gehen, wo er sich mit über 1.000 Ruderern aus 15 Nationen messen kann.