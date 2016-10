„Wir fahren teilweise noch mit Material aus den 60-er Jahren“, stöhnte Ruderunion Melk-Obmann und Trainer Michael Kaltenbrunner. Umso erstaunlicher die Erfolge der jungen Mannschaft der Bezirkshauptstädter. Erst im März erlernten die Jugendlichen aus dem Stiftsgymnasium Melk die Sportart. Nur wenige Monate später sprangen gleich mehrere Landesmeistertitel in Wien heraus.

„Mit viel Fleiß und Disziplin kam auch der Erfolg. Das Team hat alle überrascht“, freute sich Kaltenbrunner. Clara Berger sicherte sich gleich drei Landesmeistertitel. Im Einer, Zweier und Vierer war diese nicht zu schlagen. Philine Hölzl war als Schlagfrau im Zweier aktiv und war auch in der erfolgreichen Viererbesatzung mit am Start. Den Vierer komplettierten Lara Hillebrand und Sophie Rath sowie Felix Huber, der den Vierer gekonnt steuerte. Tobias Schlosser und Stephan Reiter belegten auf Anhieb in ihrer Disziplin den zweiten Platz.

Trainer Michael Kaltenbrunner zeigte sich über die Performance seiner jungen Athleten begeistert: „Ich hatte schon viele Jugendlichen in meiner Zeit in Oberösterreich trainiert und in den Weltcup gebracht. Aber ich hatte noch nie derart fleißige und disziplinierte Jugendliche. Der schnelle Erfolg ist aber dennoch eine kleine Überraschung.“ Nun hofft Kaltenbrunner, dass der Rudersport in Melk wieder aus dem Tiefschlaf erwacht. „Ich stehe fast täglich im Bootshaus und versuche den Jugendlichen, den Sport näherzubringen. Die Erfolge sind ein netter Nebeneffekt“, so Kaltenbrunner.