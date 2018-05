Der derzeit stärkste Ruderer des Union-Rudervereins-Pöchlarn Günter Fischhuber startete bei der größten europäischen Juniorenregatta in München-Oberschleißheim. Aufgrund seiner hervorragenden Ergebnisse in Klagenfurt, wo er sich vier Goldmedaillen sicherte, durfte er sich in München mit den besten Jugendruderern messen.

Insgesamt standen über 2.400 Ruderer aus 15 Nationen auf der Olympiastrecke München-Oberschleißheim am Start. Günter Fischhuber startete im Junioren-Leichtgewichts-A-Einer (17/18-jährige, bis max. 67,5 kg) und belegte in seinen beiden Läufen jeweils den zweiten End-

rang. Aufgrund seiner geruderten Zeit war er am Finaltag somit der Viertschnellste unter 27 Teilnehmern.

Die Rennen verliefen jedoch nicht perfekt. Aufgrund des starken Seitenwindes herrschten nicht ganz faire Verhältnisse. Bei etwas mehr Losglück wäre für Günter auf einer vom Wind bevorzugteren Bahn ein noch besseres Ergebnis möglich gewesen. Trotzdem freut sich Günter Fischhuber über die wertvolle Wettkampferfahrung, die er bei diesem internationalen Rennen gemacht hat. Die Topplatzierung ist außerdem ein weiterer Beweis für die derzeit gute Form von Fischhuber, die er sich durch konsequentes Wintertraining erarbeitet hat.

Als Nächstes stehen Günter Fischhuber und die gesamte Rennmannschaft des URV Pöchlarn in zwei Wochen bei der EUROW Internationale Regatta in Linz Ottensheim auf der WM-Strecke 2019 am Start.