Da staunten die Zuschauer in Baden nicht schlecht. „Ein magischer Moment“, gestand auch Jerome Liedtke. Bei den Snooker-Landesmeisterschaften in Baden gelang dem Kemmelbacher sein erstes „Century-Break“ (wenn 100 Punkte erreicht werden und der Spieler durchgehend am Tisch ist, ohne ein Foul zu spielen oder eine Tasche zu verfehlen). Somit sicherte sich Liedtke im Finale gegen den Lokalmatador Klaus Hickelsberger bereits den dritten Frame.

Bronze. Vereinskollege Thomas Brandl landete bei der Landesmeisterschaft auf Rang drei. | NOEN, privat

Damit lag der Queue-Artist mit 3:0 in Front. Im vierten Frame hatte der Kemmelbacher zu kämpfen, sicherte sich aber den Zähler und baute auf 4:0 aus. Alles sah nach einem klaren 5:0 aus, als Hickelsberger nochmals zurückschlug und auf 2:4 verkürzte. Doch nach dem siebenten Frame war es endlich so weit. Liedtke machte mit einem Endspurt den Sack zu und gewann 5:2.

Mit Thomas Brandl landete ein weiterer Akteur des Snooker Club Kemmelbach auf dem Treppchen. Der Dritte musste sich dem späteren Landesmeister und Vereinskollegen Jerome Liedtke im Halbfinale geschlagen geben. Im vereinsinternen Duell setzte sich Liedtke mit 4:1 durch. Der spätere Landesmeister lag schnell 3:0 in Front, ehe Brandl den Ehrenframe schaffte.