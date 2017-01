Am Sonntag fand in Lackenhof/Ötscher im Rahmen des Eastcups der Riesentorlauf statt. Dabei wurden auch die niederösterreichischen Landesmeistertitel vergeben.

Dieses Event ließen sich die jungen Snowboarder Niklas und Florian Zauner nicht entgehen. Niklas Zauner ist Schüler an der Michi Dorfmeister Snowboardmittelschule in Lilienfeld. Der Snowboarder konnte dabei erstmals den niederösterreichischen Landesmeistertitel in der stark besetzten Klasse der Schüler erringen.

Niklas Zauner wird NÖ-Landesmeister

Den zweiten und dritten Platz besetzten Matthias Trausmuth aus Wiener Neustadt und Felix Powondra aus St. Pölten. Auch sein jüngerer Bruder, Florian Zauner, erreichte in der Kinderklasse, knapp hinter Lion Hammerschmidt, den zweiten Platz. Der dritte Platz in der Kinderklasse ging an Benjamin Parich aus Marbach/Donau.

Bereits am Donnerstag, den 26. Jänner, findet das nächste Rennen im Rahmen des Eastcups statt. Der Nachtslalom am Jauerling mutiert dabei zum Heimspiel für die Brüder.