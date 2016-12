Während beim SC Melk der Torjäger David Badinsky den Klub verlassen muss, freut sich Petzenkirchen über die Rückkehr eines verlorenen Sohnes. Rudolf Buchinger kehrt zum 1.-Klasse West-Verein zurück.

Bereits im Sommer stand der Stürmer im Fokus. Doch aus einem Engagement wurde zunächst nichts. Erst als Lubos Pecka im Winter seine Fußballschuhe packen musste, war Platz für den 31-Jährigen. Mit dem Stürmer verbindet der SVP eine glorreiche Vergangenheit. Mit 30 Toren krönte sich der Goalgetter zum Torschützenkönig in der 1. Klasse West und machte den 2. Landesligisten Melk auf sich aufmerksam. Das war vor zwei Jahren. Nach seinem Abgang kam der Torjäger aber nicht mehr in Schwung. In Melk und Schwertberg rasselte die Trefferquote nach unten. Beim oberösterreichischen Landesligisten saß Buchinger im Herbst sogar nur noch auf der Bank und erzielte lediglich drei Treffer in der Reserve. Ebenfalls markant: Mit Rudolf Buchinger und Stefan Hörth agieren zwei ähnliche Stürmertypen Seite an Seite in Petzenkirchen.

Somit hat Trainer Alois Sonnleitner zwei Herausforderungen, um dem Ziel vorne mitzuspielen nachzukommen: Zum einen ein System zu finden, das die zwei Stürmer harmonieren lässt und zum anderen den Neuzugang wieder in alte Form zu bringen.