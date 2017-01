Bereits zum 24. Mal lädt der SV Petzenkirchen/Bergland zum traditionellen Hallenmasters am Dreikönigstag. Im Freizeitzentrum in Ybbs spielen sich am 6. Jänner elf Mannschaften den Sieg aus.

In der ersten Gruppe treffen Krummnußbaum, Petzenkirchen und Bischofstetten aufeinander. Ybbs zog die Mannschaft nach dem tragischen Tod von Patrick Reithner zurück. Purgstall, Blindenmarkt, Ferschnitz und Erlauf versuchen, in der zweiten Gruppe in die Finalrunde einzuziehen. Komplett macht das Feld die Gruppe drei mit dem Quartett Pöchlarn, Steinakirchen, Scheibbs und Petzenkirchen II.

Die zwei besten Teams jeder Gruppe, sowie die zwei besten Gruppendritten matchen sich anschließend um den Turniersieg. Anpfiff ist um zwölf Uhr. „Wir hoffen wieder auf zahlreiche Besucher und alle Teilnehmer verletzungsfrei ins Frühjahr starten können“, betont Petzenkirchens Sektionsleiter Anton Scheuchelbauer

Umrandet wird das Kampfmannschaftsturnier vom achten SVPB Jugendhallenmasters im Ybbser Freizeitzentrum. Bereits am 5. Jänner agieren Nachwuchsteams aus der Region beim Bandenzauber. Und auch nach dem Dreikönigsturnier duellieren sich am 7. und 8. Jänner Nachwuchskicker auf dem Ybbser Parkett.