Fels in der Brandung. Dagmar Heindl, Nummer eins der Blindenmarkter Damen, präsentierte sich gegen Muckendorf in starker Form. Beim 4:3-Erfolg ihres Teams steuerte sie zwei Siege bei. Im Einzel gab sie lediglich vier Games ab, im Doppel an der Seite von Andrea Digruber waren es nur drei.

| Bauer