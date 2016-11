Der ASKÖ Ybbs behielt auch im Spiel gegen Wallsee die Oberhand und darf sich eine Runde vor Saisonschluss Herbstmeister der 2. Klasse A im Tischtennis nennen.

Auch das entscheidende Heimspiel gegen Wallsee war von der Dominanz des ASKÖ Ybbs geprägt. Rudi Busch siegte im ersten Duell gegen Franz Gradwohl mit 3:1. Christian Kamleitner lies wenig später Markus Haunold keine Chance und siegte mit 3:0. Im Doppel kämpften sich Busch und Kamleitner, nachdem sie den ersten Satz verloren hatten, noch einmal zurück und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Die einzige Niederlage musste Harmann Piringer hinnehmen, welche aber mit 9:11, 11:13 und 12:14 denkbar knapp ausfiel. Nichtsdestotrotz konnte auch Piringer ein Erfolgserlebnis feiern, siegte der Ybbser doch in seinem Eröffnungsspiel gegen Franz Gradwohl.

Die Ybbser Tischtennis-Asse machten es den Fußballern also nach und holten den zweiten sportlichen Herbstmeistertitel in die Donaustadt. Herausragend ist auch, dass der ASKÖ Ybbs noch keine einzige Niederlage einstecken musste und die Tabelle somit mit sieben Siegen in Folge anführt.