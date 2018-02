Die Erfolgsserie der Ybbser Badminton-Athleten hält weiter an. Die Donaustädter eroberten bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften in Pressbaum vier Medaillen. In diversen Bewerben und Altersklassen holten sich die Ybbser Christian Wagner, Florian Wagner und Wolfgang Buschenreithner ein Mal Silber und drei Mal Bronze.

Beim ersten, stark besetzten C-Ranglistenturnier sicherte sich Michael Buschenreithner den dritten Platz. Florian Wagner und Christian Adler freuten sich über Bronze im Doppel. Auch am ersten Doppel-Ranglistenturnier nahmen zwei Paare des Freizeitvereins Sparkasse Ybbs teil. Simon Buschenreithner mit Roman Engl und Christian Wagner mit Florian Wagner belegten Rang fünf und sechs.

Die Mannschaftsmeisterschaften in der ersten Klasse West bestreiten die Ybbser in einer Spielgemeinschaft mit Amstetten. Nach zwei Runden befindet sich die Meisterschaft zur Zeit in der Winterpause mit Ybbs/Amstetten als Tabellenführer und Herbstmeister.