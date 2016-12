Den Sieg vor Augen mussten sich die Pöchlarnerinnen dennoch geschlagen geben.

Die Gäste zeigten sich voller Selbstvertrauen und drückten in den ersten beiden Sätzen dem Spiel den Stempel auf. Mit zwei 25:23-Erfolgen lagen die Volleyballcracks der VMU auch 2:0 in Front. Doch Langenlebarn hatte noch mehrere Pfeile im Köcher und kämpfte sich zurück. Ein Entscheidungssatz musste her. Dabei behielten die Heimischen mit 15:12 die Oberhand.

"Man sollte den Kopf nicht hängen lassen"

Reinhard Carda

Zumindest einen Punkt ergatterten die Nibelungenstädterinnen. Damit zeigte sich auch Pressesprecher Reinhard Carda zufrieden: „Gegen Langenlebarn einen Punkt zu holen, ist ein gutes Resultat. Daher sollte niemand den Kopf hängen lassen.“

Die Gründe für die Niederlage sieht Carda in der Krankheitswelle, die einen Großteil der Mannschaft erwischte: „Einige Akteurinnen waren unter der Woche krank und es kam zu einem körperlichen Einbruch. Daher ist das Ergebnis nochmals höher zu werten.“