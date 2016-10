Zumindest einen Zähler holten die Heimischen gegen den Favoriten aus Wien. Zum ersten Mal mit dabei: Neo-Coach Robert Kirkovics. Den ersten Durchgang holten sich noch die Gäste. Doch danach drehten die Mankerinnen auf und glichen in Sätzen aus. Der dritte Durchgang war aber wieder eine Ausbeute für die Wienerinnen. Doch die Kampfkraft der Kirkovics-Truppe kannte an diesem Tag keine Grenzen und Cornelia Pfeffer und Co gelang der Gewinn des vierten Satzes. Im Entscheidungssatz machten aber die Gäste kurzen Prozess.