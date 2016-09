Hotvolleys Ybbs: Bei den Donaustädterinnen blieb kein Stein auf dem anderen. Jaroslav Bician, letzte Saison noch Trainer in Melk, wird neuer Coach bei den Ybbsern. „Es gab mehrere Gespräche. Nun hat es endlich geklappt. Er hebt die Mannschaft auf ein anderes Niveau“, freute sich Obmann August Riess. Einen Neuzugang dürfen die Ybbserinnen auch begrüßen.

Eva Kreinecker wechselt zur Bician-Truppe. Die Mittelblockerin war Kapitänin bei Union ADM Linz, die sich aus der 2. Bundesliga zurückzog. Zum Auftakt wartet auf die Ybbserinnen gleich eine Doppelrunde in Tirol gegen Mils und TI-Volley II. „Die Saison wird mit Sicherheit nicht leicht, da wir uns zuerst einmal an die Gegebenheiten gewöhnen müssen. Zudem kennen wir die Stärke der westlichen Mannschaften nicht. Sozusagen eine Herausforderung zum Quadrat“, so Riess.

UVF Melk. Auch bei den Melkerinnen tat sich über dem Sommer einiges. Die komplette Bundesligamannschaft verabschiedete sich aus der Bezirkshauptstadt. Somit füllt die Mannschaft die den NÖVV-Cup geholt hat den Kader in der 2. Bundesliga auf. Dafür meldete der Sportliche Leiter Werner Simoner die Landesliga-Mannschaft vom Bewerb ab. Eine Doppelbelastung, die dem jungen Team wohl über den Kopf gewachsen wäre. „Die Frage war nur, ob wir uns in der Landesliga oder Bundesliga abmelden“, erklärte Simoner. Die Bezirkshauptstädterinnen haben noch eine Woche Schonfrist, bevor es am 8. Oktober nach Wien geht.

UVC Mank. Auch bei den Mankerinnen kam es zu einem Trainerwechsel. Roman Hofmarcher zog sich aus privaten und beruflichen Gründen zurück. Auf ihn folgte Robert Kirkovics. Der ehemalige Trainer bei den Damen aus Böheimkirchen soll ebenfalls den Klassenerhalt mit den Mankerinnen fixieren. Für die notwendige Kondition begaben sich Lisa Zimola und Co auf Trainingslager auf das Hochkar. „Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt. Die neue Ligazusammensetzung wird eine neue Herausforderung“, erklärte Lisa Zimola.