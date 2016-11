YBBS - MELK 3:0

Zu einer klaren Angelegenheit mutierte das Derby. Dabei haben sich die Heimischen dementsprechend auf die Partie vorbereitet. Bereits am Vortag streute Trainer Jaroslav Bician einen zusätzlichen Trainingstag ein.

Die Donaustädter begannen fulminant. Nach nicht einmal zwanzig Minuten war der erste Satz erfolgreich gewonnen. Im zweiten Durchgang legte Melks Ingrid Tekse eine druckvolle Serviceserie hin. Die Gäste erspielten sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Doch die Truppe von Jaroslav Bician behielt die Ruhe und holte Punkt um Punkt auf. Die Heimischen übernahmen das Kommando, doch knapp vor dem Satzgewinn, versagten die Nerven. Die Melkerinnen kämpften sich heran, doch ein gefühlvoller Lupfer von Verena Schirchl war der Satzball. Der dritte Satz verlief ausgeglichen. Am Ende waren aber die Donaustädterinnen in einer ansonst spielerisch mäßigen Partie siegreich.

MILS - MANK 3:1

Am ersten Tag der Tour durch Tirol ging es für die Manker Damen nach Mils. Die Heimischen holten sich den ersten Durchgang nur knapp. Danach übernahmen aber die Gäste das Spielgeschehen. Das Resultat: Der zweite Satz wanderte mit 25:12 nach Mank. In Mils entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Dabei hatten in den entscheidenden Phasen die Heimischen das Glück auf ihrer Seite, sodass die Partie 3:1 für Mils endete.

INNSBRUCK - MANK 3:1

Auch im zweiten Spiel in Tirol zogen die Mankerinnen den Kürzeren. Dabei holte sich die Truppe von Trainer Robert Kirkovics den ersten Satz. Die weiteren Durchgänge endeten mit einem Erfolg für Innsbruck. „Trotz der Niederlagen sind wir zuversichtlich in Zukunft noch Punkte zu sammeln“, erklärte Pressesprecherin Lisa Wieser.