Ein turbulentes Halbjahr mit viel Licht und Schatten liegt hinter dem Unterolberndorfer Football-Legionär Stefan Ehrentraut. Zunächst das Positive: Vor Kurzem hatte er mit seinem College, der Alderson Broaddus University in West Virginia, das letzte und wichtigste Spiel gegen das Kentucky Wesleyan College.

Gegen den Erzrivalen gingen die „Battlers“ mit 31:28 als Sieger vom Platz und konnten sich mit einem neuen Schul rekord (9:2 Siege) den Conference-Titel der Great Middle Athletic Conference sichern.

Vier bis fünf Stunden Training pro Tag

Das Negative daran: Ehrentraut selbst, obwohl fester Bestandteil des Kaders und im Training einer der Stärksten, durfte nicht mit spielen. Der Grund liegt in den komplizierten Paragraphen der NCAA, dem amerikanischen Collegesportverband. Aber alles der Reihe nach: Nach einem erfolgreichen und heißen zweiwöchigen Vorbereitungscamp im August mit vier bis fünf Stunden (!) Training pro Tag bei 35 Grad plus war der Weinviertler bereit, in seine erste Saison zu starten.

„Auch weil die Coaches hochzufrieden mit meinen Leistungen und meiner körperlichen Form waren“, so Ehrentraut.

Turbulentes Halbjahr. Stefan Ehrentraut aus Unterolberndorf. | privat

Doch kurz vor dem ersten Saisonspiel dann die Hiobsbotschaft: „Mein Trainer sagte mir, es gäbe Probleme mit meinem Amateur status, weshalb mit die Spiel erlaubnis entzogen wurde“, war der 19-Jährige schockiert. Der Hintergrund: Jeder College-Spieler muss ein Amateur sein, um an einem NCAA-Spiel teilnehmen zu dürfen. Allerdings wertete die NCAA Ehrentrauts Ex-Verein, die Vienna Vikings als semiprofessionelle Organisation, was wiederum bedeutete, das er „technisch“ kein Amateur und somit nicht spielberechtigt war.

"Buch mit sieben Siegeln"

„Das Problem ist, dass die NCAA ein Buch mit sieben Siegeln ist. Es gibt so viele ähnliche Fälle wie meinen“, ärgerte er sich. „Damit war die Saison vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat.“ Der Rückhalt der Mannschaft half ihm: „Aufgeben war für mich nie eine Op-

tion, da es einfach nicht meiner Mentalität entspricht.“ Warum auch, nach einer zweisemestrigen Sperre, die im Frühjahr abläuft, wäre der Unterolberndorfer für die kommende Saison endlich spielberechtigt. „Deshalb bin ich voll motiviert.“

Akademisch läuft ohnehin alles bestens: „Ich komme im Studium sehr gut voran. In meiner Mannschaft gehöre ich zu den Spielern mit dem besten Notendurchschnitt.“

Aber noch einmal zurück zum Conference-Titel: Als Teil der Mannschaft wird auch Ehrentraut einen Championship-Ring erhalten. „Da fühlt man sich wie ein Super-Bowl-Sieger (lacht).“ Wie footballverrückt die Amerikaner sind, beweist auch die Sieger trophäe des Founders Cup, diese hat nämlich die Form eines Gold gräberwagens. „Das gibt es nur in den USA“, so Ehrentraut schmunzelnd.